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Магомед Адиев поблагодарил футболистов «Крыльев» за характер в матче с «Акроном»

19 июля в Самаре состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Крыльями Советов» (6+).

19 июля в Самаре состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Крыльями Советов» (6+). Команды поделили очки, завершив игру со счетом 1:1.

После матча в раздевалку к игрокам самарского клуба зашел наставник команды Магомед Адиев и поблагодарил за игру. Обращение к футболистам попало на видео, которое опубликовала клубная пресс-служба. Ранее мы писали, что «Крылья» усилиями Вадима Ракова сравняли счет на 56-й минуте и ушли от поражения.

«Благодарю вас за эту игру, за отношение, как я и говорил, сейчас там легко не будет, у нас такой рваный ритм в плане игры, и мы сразу договорились, что здесь больше характера надо, напора надо проявить и вытащить эту игру, так и получилось, мы периодически выпадаем из игры, но как я и говорил, это нормально, когда перестраивается команда», — сказал главный тренер в раздевалке «Крыльев» после матча.

Также наставник самарской команды сообщил футболистам, что игра улучшится. При условии, если игроки сохранят свое отношение к тренировкам и подготовке к матчам.

«За это, ребят, особая благодарность. Завтра выходной, давайте послезавтра. Жду вас с хорошим настроем на следующую игру», — заключил Магомед Адиев.

Отметим, что сравнявший счет в матче нападающий «Крыльев» Вадима Раков, арендованный у московского «Локомотива», был признан лучшим игроком дерби 63-го региона.

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