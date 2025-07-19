В Сочи увеличат количество муниципальных пляжей

«Но здесь возникает другой вопрос, который, я думаю, мы все равно в процессе нашего диалога еще поднимем. Это деградация наших пляжных территорий. И это тоже большая проблема, которая стоит в приоритете решения наших задач города-курорта с нашими федеральными и региональными коллегами… Укрепление береговой линии позволит безопасно развивать курортную зону в перспективе 30−50 лет. Для Сочи это стратегически важно», — сказал глава курорта.