В Башкирии растет число глэмпингов

Башкирия вошла в число востребованных направлений для отдыха в глэмпингах. На долю республики приходится 2% всех российских бронирований этого формата размещения, сообщает Минэкономразвития.
Типичная продолжительность отдыха в башкирских глэмпингах составляет два дня, при этом большинство туристов предпочитает размещаться компаниями по четыре человека. Такой спрос подтверждает растущую популярность формата, объединяющего городской комфорт с природной атмосферой.
По сравнению с прошлым годом количество бронирований в регионе удвоилось. Безусловным лидером остается Московская область (14% рынка), следом идут Татарстан (10%) и Карелия (6%).
Наибольший рост интереса зафиксирован среди жителей Самары, Воронежа и Ленинградской области, где количество бронирований увеличилось в 6,4, 3,6 и 2,7 раза соответственно. Башкирия, Тюмень и Нижний Новгород показали рост примерно в 2,4 раза.
География предложения продолжает расширяться. Около 25% всех российских глэмпингов сосредоточено в Подмосковье. За ним следуют Свердловская область (7%), Татарстан (6%), а Башкирия вместе с Краснодарским краем и Ленинградской областью делят четвертую позицию с 4% рынка каждая.
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