Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии растет число глэмпингов

В Башкирии растет популярность глэмпингов.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия вошла в число востребованных направлений для отдыха в глэмпингах. На долю республики приходится 2% всех российских бронирований этого формата размещения, сообщает Минэкономразвития.

Типичная продолжительность отдыха в башкирских глэмпингах составляет два дня, при этом большинство туристов предпочитает размещаться компаниями по четыре человека. Такой спрос подтверждает растущую популярность формата, объединяющего городской комфорт с природной атмосферой.

По сравнению с прошлым годом количество бронирований в регионе удвоилось. Безусловным лидером остается Московская область (14% рынка), следом идут Татарстан (10%) и Карелия (6%).

Наибольший рост интереса зафиксирован среди жителей Самары, Воронежа и Ленинградской области, где количество бронирований увеличилось в 6,4, 3,6 и 2,7 раза соответственно. Башкирия, Тюмень и Нижний Новгород показали рост примерно в 2,4 раза.

География предложения продолжает расширяться. Около 25% всех российских глэмпингов сосредоточено в Подмосковье. За ним следуют Свердловская область (7%), Татарстан (6%), а Башкирия вместе с Краснодарским краем и Ленинградской областью делят четвертую позицию с 4% рынка каждая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.