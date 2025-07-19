Спорт, социализация и новые возможности: в Минске проходит республиканский слет инвалидов-колясочников

В Беларуси успешно работает программа спортивной реабилитации для людей с травмами шеи и позвоночника. Всего за 12 дней она кардинально меняет жизнь участников. Здесь не просто учат передвигаться на инвалидной коляске активного типа — возвращают людям самостоятельность, уверенность в себе и открывают дорогу в спорт. Как за короткое время обучения курсанты осваивают навыки, на которые обычно уходят месяцы? Почему инструкторами выступают равные им люди, а не профессиональные реабилитологи? И зачем обычный душ включают в тренировочный процесс? Корреспонденты БЕЛТА побывали в специализированном центре, где людей учат не просто существовать, а полноценно жить на коляске.
В специализированном образовательно-реабилитационном центре Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра в Минске проходит республиканский спортивный слет инвалидов-колясочников. Это уникальный комплекс тренинговых и обучающих мероприятий, которые помогают получить практические навыки полноценной жизни в инвалидной коляске. Слет организует Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников (РАИК) при поддержке Министерства спорта и туризма и Министерства труда и социальной защиты.
Программа слета построена на методике лагеря активной реабилитации, разработанной в Швеции и адаптированной для белорусских условий. Суть в том, чтобы за несколько дней научить человека жить в коляске — не просто передвигаться, а полностью себя обслуживать: пересаживаться на кровать, в автомобиль, одеваться, соблюдать гигиену.
Ключевой принцип работы — метод «равный — равному». Инструкторы, сами передвигающиеся на колясках, как и курсанты, условно делятся на две категории: «спинальники» (с травмами спины) и «шейники» (с травмами шеи). Своим собственным примером они обучают и на тренировках, и в быту. Инструкторы проживают в одних комнатах с курсантами, и это крайне важно. Каждый участник в течение всего дня видит перед собой пример человека с аналогичными физическими возможностями.
«Когда инструктор с такими же повреждениями показывает, как выполнять упражнения, у курсанта не остается отговорок. У него нет морального права не справиться», — уверен председатель РАИК Евгений Шевко.
Ежедневная программа включает обязательные тренировки и другие различные мероприятия: общую физическую подготовку, настольный теннис, аэробику, стрельбу из лука, плавание и технику езды. Комплекс этих мероприятий, по словам зампредседателя ОО «РАИК» Инны Дигилевич, позволяет за пару дней получить как можно больше информации и укрепить свое физическое состояние, ведь для управления инвалидной коляской нужны силы.
Курсантов учат преодолевать городские препятствия — бордюры, лестницы. Самые сильные участники к концу слета умеют спускаться и подниматься по ступеням. Особое внимание — спорту, который для многих становится новым видом досуга. А кто-то и вовсе делает первые шаги в паралимпийском спорте. Особое внимание уделяется «секретной тренировке» — ежедневному принятию душа. Обычные гигиенические процедуры для многих становятся серьезной проблемой после получения травмы.
Важную роль играют ассистенты — в основном студенты-медики, но не только. Помогать может каждый желающий, пройдя определенную подготовку. Ассистенты сопровождают курсантов, страхуют на тренировках и помогают в быту. Без них лагерь не существовал бы, признают организаторы. Помощь строится по принципу: не делать за человека, а дать ему возможность научиться. Если в начале слета около половины участников нуждаются в сопровождении, то к концу их число сокращается вдвое.
Многие участники приезжают в лагерь на своих огромных неудобных комнатных колясках. В первый же день их пересаживают на коляски активного типа, которые дают совершенно другую маневренность, к которой нужно привыкнуть. Первые дни особенно важны — ассистенты страхуют участников при заходе в столовую, лекционный зал, ведь даже маленький порожек на новой коляске может стать препятствием.
«Мы единственные в нашей стране, кто приводит людей в инвалидных колясках в бассейн. Есть специальная методика, по которой человека с определенными нарушениями можно подготовить. Методику позаимствовали у коллег, — рассказал Евгений Шевко. — Все наши колясочники посещают бассейн. Кто-то просто в восторге, ведь это элемент саморазвития, а кто-то в последующем самостоятельно ходит плавать».
Помимо прочего, бассейн позволяет преодолеть психологический страх перед водой. Это актуально для тех людей, которые получили травму шеи при нырянии, отметила Инна Дигилевич.
Особое место в программе занимают тематические лекции на важные для инвалидов-колясочников темы — о правах, урологии, уходе за коляской, а также на деликатные темы вроде отношений между мужчинами и женщинами и деторождения. «Каждый участник разбирает и собирает свою коляску, учится ее мыть, чистить — это важно и для повседневной жизни, и для спортивной карьеры», — уверен Евгений Шевко.
Кульминацией 12-дневной программы станет «выход в город» — экскурсия в парк Победы с катанием на лодках, посещение торгового центра и обед в ресторане. «Для многих это первый выход в люди за годы. Они сами выбирают еду в меню, делают покупки, чувствуя себя частью общества», — отметил Евгений Шевко. Завершится слет вручением сертификатов и праздничной дискотекой, где участники смогут продемонстрировать не только спортивные, но и танцевальные навыки.
Некоторые курсанты, впечатлившись работой инструкторов, возвращаются в лагерь уже в качестве обучающих. Такой путь выбрал, например, Евгений Поплавский. Сейчас он инструктор по общей физической подготовке, захотел помогать другим и делиться информацией.
Евгений Поплавский уверен, что личный пример равного по возможностям человека особенно важен. Некогда, побывав на таком же обучении, он понял, что люди на колясках могут ездить на машинах. Уже после лагеря он пошел сдавать на права. И в целом сделал вывод, что на коляске можно полноценно жить, путешествовать и даже прыгать с парашютом.
«После обучения ты становишься гораздо более мобильным. Преодолеваешь свои страхи: выходить в общество, в город, ехать на дальние расстояния. В итоге ты можешь куда-то выезжать, в том числе на различные мероприятия, туристические слеты. Да, и на природе можно пожить. Лагерь позволяет стать самостоятельным и максимально независимым от других людей», — поделился Евгений Поплавский.
А еще приятнее, добавил он, наблюдать за успехами своих курсантов. «Искренне радуешься, когда человек пошел еще дальше: занялся бизнесом, ушел в спорт. Значит, не зря учил пересаживаться с кровати на коляску и обратно», — сказал он.
Айдер Муратов из Брагинского района как раз из тех людей, кто полюбил спорт после спортивной реабилитации на колясках. Теперь он — инструктор по стрельбе из лука. Не только обучает в лагере новых курсантов, но и сам участвует в республиканских соревнованиях по стрельбе из лука среди инвалидов-колясочников.
«Стрельбой из лука я занимаюсь с лагеря. Впервые в качестве курсанта ездил сюда 3,5 года назад. Потом окончил такой же лагерь, только для инструкторов. Сначала стал стажером, потом инструктором, — рассказал он. — Очень полюбил лук. Пошел бы и дальше, но я деревенский житель. Как шутит жена, мы не настолько любим лук, чтобы ездить на тренировки за 150 км в одну сторону. Но раз-два в месяц все равно выезжаем в Гомель на тренировку. Скоро будут соревнования, и я в составе гомельской команды попробую себя еще раз».
Сидеть дома взаперти нет смысла, уверен Айдер Муратов. «Многие сидят дома и боятся выйти. Их надо вытащить в наш лагерь, и после этого все пойдет. Сразу тяжело, но выходишь новым человеком. В свое время я тоже увидел мир с новыми красками. Для меня стало очевидно, что есть не только реабилитация, но и спорт», — поделился он.
Впрочем, и помимо занятий спортом у жителя Брагинского района много дел. Есть собственная любительская мини-мастерская — занимается деревом. Семья держит хозяйство: кур, свиней.
Более 90% всех социально активных и известных инвалидов-колясочников Беларуси получили путевку в жизнь именно благодаря участию в этом слете. Это же касается более 90% белорусских спортсменов-инвалидов на колясках. Но главный результат — не медали, а обретенная уверенность в своих силах и понимание: жизнь на коляске — не приговор, а новый этап, полный возможностей.
БЕЛТА. -0-