Спорт, социализация и новые возможности: в Минске проходит республиканский слет инвалидов-колясочников

В Беларуси успешно работает программа спортивной реабилитации для людей с травмами шеи и позвоночника. Всего за 12 дней она кардинально меняет жизнь участников. Здесь не просто учат передвигаться на инвалидной коляске активного типа — возвращают людям самостоятельность, уверенность в себе и открывают дорогу в спорт. Как за короткое время обучения курсанты осваивают навыки, на которые обычно уходят месяцы? Почему инструкторами выступают равные им люди, а не профессиональные реабилитологи? И зачем обычный душ включают в тренировочный процесс? Корреспонденты БЕЛТА побывали в специализированном центре, где людей учат не просто существовать, а полноценно жить на коляске.