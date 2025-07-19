Стабильность, искрометность, душа. В чем уникальность фестиваля юмора в Автюках, рассказали организаторы

Еще одна особенность этого года — фестивальная площадь значительно больше, чем ранее, когда фест проводили в Малых Автюках. «Наш фест растет и расширяется. О его масштабах свидетельствует даже большая парковка с авто гостей, которая растянулась практически по периметру населенного пункта. Когда-то была и более масштабная площадка, тогда фестиваль проводился в райцентре Калинковичи. Однако давайте говорить откровенно: фестиваль народного юмора не может быть на асфальте, поэтому мы приняли решение вместе с Министерством культуры быть ближе к земле, ближе к родине фестиваля. Считаю правильным, что он проводится в таких условиях, среди людей, которые действительно являются носителями такой традиции», — подчеркнула Инга Завгородняя.