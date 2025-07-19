Стабильность, искрометность, душа. В чем уникальность фестиваля юмора в Автюках, рассказали организаторы

19 июля, Калинковичский район /Корр. БЕЛТА/. Уже 30 лет фестиваль приятно удивляет своей стабильностью, и это действительно самое главное достояние. Таким мнением поделилась с журналистами на фестивале народного юмора «Автюки-2025» начальник главного управления культуры Гомельского облисполкома Инга Завгородняя, передает корреспондент БЕЛТА.
Победит «смешнейший». Как определят лучшую команду на фестивале народного юмора «Автюки-2025».
Фестиваль народного юмора «Автюки-2025» в Калинковичском районе продолжает свои лучшие традиции, принося смех и радость людям. На этот раз его столицей стали Великие Автюки.
По словам Инги Завгородней, уже 30 лет фестиваль приятно удивляет своей стабильностью. «Это действительно самое главное достояние. Все знают, что, приехав сюда, стабильно получат приличную порцию позитива, хорошего настроения и прекрасного народного юмора. А тема кино, тем более советского кинематографа, всегда актуальна. Уверена, что с удовольствием смотрят советские фильмы абсолютно все поколения, начиная от детей и заканчивая теми, кто рожден в Советском Союзе. Эти киноленты очень близкие, понятные, добрые, с яркими образами. Собственно, это и пытаются показать на сцене наши конкурсанты», — поделилась она.
Как прозвучало с главной сцены юмористического фестиваля, на Полесье с этого момента эпоха зарубежных блокбастеров завершена. Новый «Голливуд» сегодня открыли в Великих Автюках. Так и родились шуточные постановки по мотивам известных кинолент: «Автюки слезам не верят», «Колосок меняет профессию», «Свадьба в Автюках», «Автюковская пленница», «Кубанские автюковцы» и др.
Еще одна особенность этого года — фестивальная площадь значительно больше, чем ранее, когда фест проводили в Малых Автюках. «Наш фест растет и расширяется. О его масштабах свидетельствует даже большая парковка с авто гостей, которая растянулась практически по периметру населенного пункта. Когда-то была и более масштабная площадка, тогда фестиваль проводился в райцентре Калинковичи. Однако давайте говорить откровенно: фестиваль народного юмора не может быть на асфальте, поэтому мы приняли решение вместе с Министерством культуры быть ближе к земле, ближе к родине фестиваля. Считаю правильным, что он проводится в таких условиях, среди людей, которые действительно являются носителями такой традиции», — подчеркнула Инга Завгородняя.
Победителями этого фестиваля стали все, кто сюда заглянул, а команды из регионов борются за хорошее настроение зрителя и параллельно за главный приз.
Фестиваль народного юмора проводят Министерство культуры, Гомельский облисполком, Калинковичский райисполком. Первый фестиваль народного юмора «Автюки» состоялся в 1995 году. -0-
Фото Сергея Холодилина.