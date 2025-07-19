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Белорусский врач назвала целевое давление при гипертонии и диабете

Белорусский кардиолог назвала целевые уровни артериального давления при гипертонии, сахарном диабете.

Источник: Комсомольская правда

Целевые уровни артериального давления при гипертонии, сахарном диабете (а это такие цифры на тонометре, при которых риск развития осложнений, в том числе смертельных, будет минимальным) назвала ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» кандидат медицинских наук Татьяна Нечесова.

Медик обозначила параметры артериального давления, к которым следует стремиться при лечении артериальной гипертензии и сделала акцент на сопутствующих заболеваниях.

«Для больных артериальной гипертензией целевой уровень артериального давления должен быть ниже 140/90 мм рт.ст. Если артериальная гипертензия сочетается с сахарным диабетом, целевой уровень должен быть ниже 130/85 мм рт.ст», — отметила Татьяна Нечесова.

Кардиолог подчеркнула, что для большинства больных с высоким давлением для достижения таких целевых уровней необходимо постоянно принимать гипотензивные препараты.

Кстати, белорусский врач сказала, как подобрать лекарство от давления и почему понятия «рабочее давление» не существует.

Мы писали, что Минздрав назвал заболевания, при которых школьников освободят от экзаменов.

А тем временем, санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном из магазинов Минска.