Белорусский врач назвала целевое давление при гипертонии и диабете

Целевые уровни артериального давления при гипертонии, сахарном диабете (а это такие цифры на тонометре, при которых риск развития осложнений, в том числе смертельных, будет минимальным) назвала ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» кандидат медицинских наук Татьяна Нечесова.