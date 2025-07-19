В Самаре врачи из Середавина спасли младенца с редким синдромом Адамса-Оливера

Самарские хирурги из клинической больницы Середавина выполнили 4 сложных операции на лобно-теменного области новорожденного младенца. После чего врачи наблюдали за состоянием маленького пациента на протяжении 4 месяцев.
Редкое заболевание — синдром Адамса-Оливера — встречается 1 раз на более чем двести тысяч случаев. Именного такой пациент, новорожденный малыш, попал на операционный стол клиники Середавина.
«У ребенка отсутствовал большой участок костей черепа и кожи в лобно-теменной области. Мозг был без костной защиты и твёрдой мозговой оболочки — его прикрывал лишь кожный лоскут», — объяснили в пресс-службе Минздрава Самарской области.
Кроме того, у новорожденного малыша начали срастаться пальцы рук. В итоге врачи исправили дефекты и успешно пересадили ребенку искусственную твердую мозговую оболочку.
На сегодняшний день известно, что ткань прижилась. На данный момент ребенок находится дома вместе с семьей, уточнили в региональном Минздраве.
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