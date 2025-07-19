Сломал ей руку, потому что ужин не понравился: как помочь жертве домашнего насилия

Домашнее насилие — это не только синяки и сломанные кости. Это глубокие психологические травмы, которые могут годами разрушать личность человека. По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Но еще больше тех, кто страдает от невидимых ран — психологического насилия. Как помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.
Как распознать жертву домашнего насилия.
Типичные признаки жертвы домашнего насилия, по словам эксперта, это:
физические: следы побоев, необъяснимые травмы, нервные тики;эмоциональные: тревожность, подавленность, заискивающее поведение;поведенческие: изоляция от друзей, постоянные оправдания партнера;когнитивные: снижение самооценки, чувство вины, «стокгольмский синдром».
— Чаще всего ко мне обращаются не с острыми случаями, а с последствиями многолетнего психологического насилия, — рассказал Эдуард Холодов. — Жертвы годами живут в этом аду, убеждая себя, что «он же меня любит, просто у него характер такой».
Практические рекомендации для жертв.
Осознание проблемы.
Первое и самое сложное — признать, что это именно насилие — не «он вспыльчивый», а «он меня бьет», подчеркнул врач. В качестве «практического пособия» Холодов предложил использовать фильм Джоэла Шумахера, который рассказывает историю женщины в подобных отношениях.
— Похожий сценарий прекрасно воплощен в фильме «В постели с врагом», — привел пример Холодов. — Психологический триллер рассказывает о женщине по имени Эмили, которая пытается сбежать от жестокого мужа и начать новую жизнь. Фильм ярко иллюстрирует проблему домашнего насилия, которая является одной из наиболее сложных и многогранных в психиатрии.
Такие ситуации часто приводят к развитию у жертв посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии и чувства безысходности. В случае главной героини наблюдаются сильное эмоциональное истощение и страх, что характерно для жертв длительного насилия, добавил психиатр.
Образ мужа главной героини, Брайана, по словам собеседника «ВМ», — типичный пример психологического насильника, использующего контроль и манипуляции.
— Могу подчеркнуть, что такие личности часто используют газлайтинг, чтобы подорвать уверенность жертвы и удерживать ее в состоянии страха и зависимости. В фильме это видно в поведении Брайана и его попытках контролировать каждое движение Эмили.
Газлайтинг — термин, который обозначает форму психологического насилия и манипуляции, при которой один человек — газлайтер — систематически заставляет «жертву» сомневаться в адекватности своего восприятия, памяти, чувств и даже рассудка.
Психологическая травма и восстановление.
Для восстановления после травмы необходима не только физическая безопасность, но и психологическая поддержка. В фильме показан процесс преодоления страха и возвращения к жизни, что, по мнению врача, важный аспект терапии пострадавших. Эмили демонстрирует признаки внутренней силы и решимости, что способствует ее психологическому выздоровлению.
План безопасности.
Врач посоветовал подготовить пути отступления и даже бегства от травмирующей и угрожающей жизни ситуации:
документы и деньги в тайном месте;кодовое слово для друзей;заранее собранная «тревожная сумка».
Психологическую помощь жертва насилия может бесплатно и анонимно получить в кризисных центрах, а также позвонить по телефону доверия или же обратиться к психотерапевту.
Эдуард Холодов в разговоре с «ВМ» также рассказал об одной из своих пациенток — 32-летней женщине, которая семь лет находилась в браке с тираном. Женщина обратилась к доктору с жалобами на панические атаки, бессонницу и постоянное чувство вины.
— Она пришла ко мне после того, как муж сломал ей руку за «неправильно приготовленный ужин». Но психологически она была сломана гораздо раньше, — отметил доктор Холодов.
Женщине помогли переехать к родителям и таким образом обрести физическую безопасность. Врач назначил ей медикаментозную терапию — антидепрессанты и снотворное. Также на протяжении полугода пациентка работала с психотерапевтом. Кроме того, она посещала группы поддержки, тем самым восстанавливая самооценку. Через год благодаря терапии женщина смогла найти работу и подать на развод.
Как помочь близкому.
В первую очередь Холодов посоветовал не осуждать человека, не спрашивать, почему он или она терпит, и не давить, требуя немедленно уходить из таких отношений.
— Предложите конкретную помощь: помогите организовать временный кров, предложите сопровождение в полицию, найдите грамотного юриста, обратитесь за помощью к психотерапевту, психологу, психиатру, — порекомендовал специалист.
Профилактика рецидивов.
терапия для агрессора (если он готов меняться);юридическое сопровождение (запрещающие порядки);долгосрочная психотерапия для жертвы.
— Насилие — это как алкоголизм. Один раз попробовав власть над другим человеком, агрессор редко останавливается сам, — предупредил Эдуард Холодов. — Не молчите! Каждый имеет право на безопасность и уважение.
В Москве действует Кризисный центр помощи женщинам и детям, куда можно обратиться, если вы пострадали от домашнего насилия. Как центр работает и помогает получить не только убежище, но и профессиональную помощь в восстановлении психоэмоционального состояния, — в материале «Вечерней Москвы».