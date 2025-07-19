Сломал ей руку, потому что ужин не понравился: как помочь жертве домашнего насилия

Домашнее насилие — это не только синяки и сломанные кости. Это глубокие психологические травмы, которые могут годами разрушать личность человека. По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Но еще больше тех, кто страдает от невидимых ран — психологического насилия. Как помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.