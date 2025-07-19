Красиво, культурно и с неповторимым ягодным вкусом. Как в Глубоком проходит «Вишневый фестиваль»

Если бы почти 100 лет назад в окрестностях Глубокого не появились вишневые сады с уникальным сортом, который вывел агроном и селекционер Болеслав Лапырь, сегодня у Беларуси не было бы одного из узнаваемых ягодных брендов. Яркие вишенки стали символами не только целого фестиваля, но и дружбы, растущей и умножающейся с каждым годом, как сочные плоды, которыми любят лакомиться и птицы, и люди. В райцентре в этом году в 13-й раз встречают гостей, ставших родными и близкими благодаря мероприятию, ежегодно проходящему в июльские дни. Центральная площадь и прилегающие улицы становятся площадками для различных квестов, соревнований, конкурсов и выступлений самодеятельных артистов. Корреспондент побывала на «Вишневом фестивале» в Глубоком и узнала у его участников, почему их тянет в ягодный край и как творчество объединяет представителей разных культур.