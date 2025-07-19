Красиво, культурно и с неповторимым ягодным вкусом. Как в Глубоком проходит «Вишневый фестиваль»

Если бы почти 100 лет назад в окрестностях Глубокого не появились вишневые сады с уникальным сортом, который вывел агроном и селекционер Болеслав Лапырь, сегодня у Беларуси не было бы одного из узнаваемых ягодных брендов. Яркие вишенки стали символами не только целого фестиваля, но и дружбы, растущей и умножающейся с каждым годом, как сочные плоды, которыми любят лакомиться и птицы, и люди. В райцентре в этом году в 13-й раз встречают гостей, ставших родными и близкими благодаря мероприятию, ежегодно проходящему в июльские дни. Центральная площадь и прилегающие улицы становятся площадками для различных квестов, соревнований, конкурсов и выступлений самодеятельных артистов. Корреспондент побывала на «Вишневом фестивале» в Глубоком и узнала у его участников, почему их тянет в ягодный край и как творчество объединяет представителей разных культур.
«Вішнёвая квецень сяброўства». Гала-концерт ягодного фестиваля прошел в Глубоком.
Ни один фестиваль не проходит без участия народных мастеров и ремесленников, которые на подворьях представляют свои товары. Даже на ягодном фесте хлеб — всему голова, и это неоспоримо в любые времена. Высоким спросом пользуются домашние караваи Андрея Барило. «Пеку хлеб на закваске и в дровяной печи, специально построил ее, чтобы заниматься изготовлением такого вкусного домашнего продукта. Все ингредиенты натуральные, проверенные», — делится хлебопек, около 10 лет назад освоивший это кулинарное мастерство.
В ассортименте — караваи на картофеле, бородинский, с тмином. Каждый готовится до 2,5 суток. И если в старину такой хлеб замешивали вручную, то теперь мастера используют тестомес. А вот расстаиваться тесто должно по проверенным веками технологиям, оттого и от закваски до готового продукта проходит много времени. Еще несколько важных ингредиентов — это теплота души и любовь к своему делу. Как результат — восторженные отзывы покупателей. «Гости фестиваля пробуют хлеб, очень активно берут, и мы считаем, что нам все удалось, потому что за праздник продаем все, что напекли», — говорит житель Глубокого.
«Вішнёвы падворак» заманивает посетителей «прысмакамі» — домашними сырами, колбасами, вишневыми пирогами, медом, сельхозпродукцией с подворий. Здесь гуляет цыганка и гадает желающим, причем все получают исключительно позитивные эмоции. В торговых рядах жители и гости праздника в первую очередь высматривают тематические сувениры и продукцию. Украшения, сладости, игрушки, одежда, сумочки, посуда с вишнями расходятся на ура. Глубокская сгущенка с вишневым вкусом — самый ходовой товар. А ростовая кукла со сладким символом предприятия как магнитом притягивает детей и взрослых, все хотят сфотографироваться рядом на память.
Территориальный центр соцобслуживания населения Глубокского района, помимо вишневых аксессуаров, предлагает гостям фестиваля освежающий вишневый компот с мятой. Причем бесплатно. Весьма умелый и продуманный маркетинговый ход, который в жару притягивает посетителей.
Во время «Вишневого фестиваля» в Глубоком проводится немало конкурсов, в том числе областного масштаба. Например, на открытый региональный пленэр по лозоплетению приехали мастера из Орши. «Мы впервые на “Вишневом фестивале” и представляем здесь коллекцию плетеных изделий. Мы одни из немногих в Беларуси, кто занимается комбинированным плетением из лозы, рогоза, камыша, ситника. Кстати, камыш намного мягче лозы, его можно сплетать в жгуты и добавлять к основному материалу, что создает интересный рельефный узор. Мы бываем на многих фестивалях и видим, как люди воспринимают наши изделия. Казалось бы, век гаджетов, а для декора домов белорусы и гости из-за рубежа отдают предпочтение природным материалам. В них сочетаются простота и красота, сохраняется тепло рук народного умельца», — рассказывает мастер народных промыслов Оршанского дома ремесел Наталья Азарова, приехавшая со своими ученицами — взрослыми посетительницами кружка по лозоплетению.
Активно участвуют местные жители в конкурсе вишневых зонтиков, который проходит в этом году впервые. Педагог из средней школы № 2 Наталья Телица представляет со своими ученицами несколько моделей, а одну из них сконструировала своими руками. «Примерно три дня вязала крючком круг, как ажурную салфетку, и примерно день ушел на сборку зонтика — пришивание к основе, а для этого пожертвовали зонтиком-тростью, дополнение кружевами и декоративными вишенками. Зонт, кстати, в рабочем состоянии, складывается и раскладывается. Мы каждый год стараемся принимать участие в таких состязаниях, в прошлом году наши дети по итогам народного голосования взяли первое место в конкурсе вишневых шляпок», — описывает свою работу жительница райцентра.
Областная выставка-конкурс головных уборов «Уся справа ў капялюшы» привлекает внимание разнообразием. Здесь можно увидеть ободки и шляпки из соломки, платки-намитки, плетеные из соломки, лент и цветов венки, мужские картузы, магерки, фуражки, папахи, зимние пушистые шапки и даже «аблавухі», напоминающие шапки-ушанки. Специалисты с большой охотой рассказывают об истории мужских головных уборов, как и когда они появились и какое значение имели.
Есть место на культурно-гастрономическом фестивале и спорту. В «Вишневом забеге», организованном при активном участии Федерации легкой атлетики, приняли участие более 200 человек, включая семьи. Спортсмены-любители покоряли несколько дистанций — 1,8, 2, 3 и 5,8 км вокруг озера Кагальное. Участников разделили на несколько возрастных групп — дети, взрослые и категория 60+. Кроме того, не для соревнований, а ради единения и сплочения забег совершали семьи с детьми до 6 лет. Каждому малышу вручили сладкие и полезные призы.
Традиционно на приглашение посетить фестиваль откликаются друзья Глубокого из вишневой столицы России — города Уварово, где не так давно прошел их региональный праздник, тоже посвященный бордовой ягоде. «Близнецов» из братской страны местные жители приветствуют энергично и радостно. «Мы всегда очень рады приезжать сюда и даже стараемся привозить те же костюмы, которые мы пошили для нашего первого визита. По ним нас узнают. “О, наши уваровские вишенки приехали!” — так говорят наши друзья из Глубокого, и мы всегда с трепетом в сердце слышим такие слова в наш адрес», — отмечает руководитель делегации из Уварово Валентина Кобзарь.
Оба фестиваля становятся друг другу все ближе, обмениваются опытом и мероприятиями, обогащаясь от взаимного общения. «У нас появились новые сегменты праздника. Например, волонтеры рассказывают о нашем городе на разных этапах его развития, и под каждую из таких “эпох” представляются соответствующие гастрономические “экспонаты”, например фаршированная и запеченная на вишневых веточках щука, пироги и так далее. Также мы стали проводить рок-фестиваль “Вишневые берега”. За годы нашей дружбы с Глубоким мы реализовали два совместных проекта на международном уровне, и на следующей неделе мы будем представлять наше партнерство на международном туристическом форуме в Минске. Это уже шире, чем просто обмен делегациями на время фестивальных событий», — раскрывает всю полноту сотрудничества Валентина Кобзарь.
В этом году также впервые на «Вишневом фестивале» состоялся областной молодежный форум. Спикером на нем выступил приглашенный гость из России — четырехкратный обладатель гранта президента Российской Федерации, генеральный директор культурного Фонда отечественного искусства «Классика XXI» и дирижер Алексей Пугачев. Он пообщался с ребятами, которым интересна культурная жизнь не только Беларуси, но и России. «Нам было интересно обсудить международное культурное сотрудничество, налаживание связей между странами, потому что сегодня культура — это самый настоящий духовный и нравственный щит. Я очень рад, что молодежь откликается на идеи проведения совместных проектов. Прекрасно, что Глубокое и “Вишневый фестиваль” объединяют любителей не только гастрономической сферы, но и культурной. Благодаря культуре мы все растем», — считает молодой человек.
Он впервые посетил вишневую столицу Беларуси и сразу отметил особую атмосферу Глубокого. «Это прекрасный город. Он очень схож с моим родным районом, где я родился. Это Кореновский район Краснодарского края, юг страны. Самое главное здесь — это чистота и уют на улицах Глубокого. Когда я прилетел в Минск, я сразу отметил эту культуру, которая как раз и начинается с чистоты. Надо отдать должное вашему Президенту, что он уделяет огромное внимание всей стране, малым городам и, конечно, культуре. Очень много российских коллективов приезжает в Беларусь с гастролями. Большая благодарность вашему Президенту за это», — делится своими впечатлениями Алексей.
В столице вишневого праздника он также оценил вкус сгущенки, мясных изделий. «Все очень свежее, качественное, у вас отъедимся как следует. А еще я попробовал вишню, о которой так много говорят. На одной из улиц с дерева снял пять ягод. Вкус очень отличается от той вишни, что мне доводилось до этого пробовать. Глубокская вишня особая, очень насыщенная, вкусная. Я ее назвал вишней любви», — попал в самое сердечко такими словами российский гость.
Кстати, это чистая правда — самый яркий вкус у вишни, омытой фестивальным дождем и только что сорванной с дерева на любой из улиц города, утопающего в ягодном великолепии.
Алеся ПУШНЯКОВА,
фото Александра ХИТРОВА,
БЕЛТА. -0-