Одиночество, борьба с болезнью и вера в Бога: Борису Корчевникову — 43

«Мне позвонил агент и предложил прийти на пробы. Когда-то мне очень сильно хотелось сниматься, но не брали. И на эти пробы я шел почти равнодушно. А на следующий день уже просился в долгий отпуск на НТВ. Рассказал Владимиру Михайловичу Кулистикову и Татьяне Митковой, что это за роль, и мы сошлись в том, что такую сыграть совсем не стыдно», — рассказывал Борис «Комсомольской правде».