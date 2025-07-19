Названы пять знаков зодиака, которые часто возвращаются к бывшим

Есть пять знаков зодиака, которые чаще других возобновляют отношения со своими бывшими партнерами. Об этом рассказала астролог Оксана Малкова.
Рыбы отличаются своей романтичностью, из-за чего представители этого знака зодиака часто приукрашивают прошлое и забывают реальные причины расставания.
Девы, в свою очередь, долго анализируют отношения. Они могут вернуться после «проработки ошибок» из-за страха не найти лучшего варианта.
По словам эксперта, Тельцы чаще всего видят в бывших партнерах «уютный дом». Они возвращаются ради комфорта, даже если отношения изжили себя.
— Скорпион, в свою очередь, возвращается к прошлому больше из-за желания «дожать» ситуацию. Этому знаку важно чувствовать контроль, поэтому он может снова войти в отношения, чтобы убедиться: «это точно конец», — добавила астролог.
Для Раков расставание — потеря семьи. Из-за этого они всеми силами стараются сохранить отношения с бывшими, опасаясь одиночества, уточнили в «Москва 24».
Астрологи сообщили, что некоторые представители зодиакального круга окажутся на грани нищеты этим летом, если вовремя не пересмотрят свои траты.