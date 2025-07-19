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Названы пять знаков зодиака, которые часто возвращаются к бывшим

Есть пять знаков зодиака, которые чаще других возобновляют отношения со своими бывшими партнерами. Об этом рассказала астролог Оксана Малкова.

Есть пять знаков зодиака, которые чаще других возобновляют отношения со своими бывшими партнерами. Об этом рассказала астролог Оксана Малкова.

Рыбы отличаются своей романтичностью, из-за чего представители этого знака зодиака часто приукрашивают прошлое и забывают реальные причины расставания.

Девы, в свою очередь, долго анализируют отношения. Они могут вернуться после «проработки ошибок» из-за страха не найти лучшего варианта.

По словам эксперта, Тельцы чаще всего видят в бывших партнерах «уютный дом». Они возвращаются ради комфорта, даже если отношения изжили себя.

— Скорпион, в свою очередь, возвращается к прошлому больше из-за желания «дожать» ситуацию. Этому знаку важно чувствовать контроль, поэтому он может снова войти в отношения, чтобы убедиться: «это точно конец», — добавила астролог.

Для Раков расставание — потеря семьи. Из-за этого они всеми силами стараются сохранить отношения с бывшими, опасаясь одиночества, уточнили в «Москва 24».

Астрологи сообщили, что некоторые представители зодиакального круга окажутся на грани нищеты этим летом, если вовремя не пересмотрят свои траты.