Врачи удалили пациентке 17-килограммовую опухоль яичника в российском регионе

Врачи гинекологического отделения Перинатального центра в Энгельсе успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника весом 17 килограммов. Об этом сообщает ГАУЗ «ЭГКБ № 1».
Новообразование занимало всю брюшную полость пациентки. На первом этапе хирургического вмешательства врачи извлекли 12 литров жидкости, содержавшейся в опухоли.
Сложность операции была обусловлена атипичным кровоснабжением опухоли из забрюшинного пространства, что потребовало привлечения хирургов общего профиля.
После успешно проведенной операции и реабилитации пациентку вписали в удовлетворительном состоянии.
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