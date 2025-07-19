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Врачи удалили пациентке 17-килограммовую опухоль яичника в российском регионе

Врачи гинекологического отделения Перинатального центра в Энгельсе успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника весом 17 килограммов.

Врачи гинекологического отделения Перинатального центра в Энгельсе успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника весом 17 килограммов. Об этом сообщает ГАУЗ «ЭГКБ № 1».

Новообразование занимало всю брюшную полость пациентки. На первом этапе хирургического вмешательства врачи извлекли 12 литров жидкости, содержавшейся в опухоли.

Сложность операции была обусловлена атипичным кровоснабжением опухоли из забрюшинного пространства, что потребовало привлечения хирургов общего профиля.

После успешно проведенной операции и реабилитации пациентку вписали в удовлетворительном состоянии.

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