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«Спартак» объявил состав на первый матч в сезоне РПЛ

Команда «Динамо» из Махачкалы также обнародовала состав на матч первого тура РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Футбольные команды «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) объявили стартовые составы на матч первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

От «Спартака» будут выступать Максименко, Литвинов, Денисов, Бабич, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Динамо» будут представлять Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Сердеров, Агаларов.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с люксембургским футболистом Кристофером Мартинсом. Договор будет действовать до июня 2028 года.

Также стало известно, что суд Амстердама продлил арест экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса до 2026 года. Рассмотрение дела также решили перенести.

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