В Севастополе запретили распространять информацию о последствиях атак

«Запретить на период действия на территории города Севастополя режима (среднего уровня реагирования) распространение в любом виде информации, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, способствующей раскрытию мест расположения, временно дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ (ПВО, ППДО)», — сказано в документе.