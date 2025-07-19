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В Севастополе запретили распространять информацию о последствиях атак

В Севастополе ввели запрет на съёмку и публикацию информации о расположении систем ПВО и ПДДО. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Запретить на период действия на территории города Севастополя режима (среднего уровня реагирования) распространение в любом виде информации, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, способствующей раскрытию мест расположения, временно дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ (ПВО, ППДО)», — сказано в документе.

Кроме того, не допускается распространение информации, раскрывающей расположение охранных систем объектов. Также запрещено делиться сведениями о результатах атак противника с использованием беспилотников, ракет и прочих средств. Официальные сообщения являются единственным исключением.

Напомним, что теперь на территории Крыма официально запрещено распространять фото, видео и координаты, касающиеся работы систем ПВО, атак беспилотников и других ЧП. Власти подчёркивают: любые материалы, способные раскрыть уязвимые объекты, теперь под строжайшим контролем.