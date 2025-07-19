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В АТОР сообщили, что россиян не было на потерпевшем крушение судне во Вьетнаме

Туристов из РФ не было на потерпевшем крушение лайнере Wonder Sea.

Согласно предварительной информации, туристов из России не было на потерпевшем крушение во Вьетнаме лайнере. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации заявили, что запросили данные у крупнейших российских туроператоров и партнеров. По их информации, русские туристы на затонувшем судне Wonder Sea отсутствовали.

Представители АТОР подчеркнули, что ЧП произошло в северной части Вьетнама, куда чаще всего ездят отдыхать только местные жители.

Ранее сайт KP.RU сообщал о трагедии. Во Вьетнаме затонул круизный лайнер, на борту которого находились 48 человек. Все случилось в бухте Халонг, расположенной в Южно-Китайском море. Лайнер Wonder Sea затонул из-за неблагоприятных погодных условий. По последним данным, погибли 34 человека.