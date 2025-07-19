В АТОР сообщили, что россиян не было на потерпевшем крушение судне во Вьетнаме

Ранее сайт KP.RU сообщал о трагедии. Во Вьетнаме затонул круизный лайнер, на борту которого находились 48 человек. Все случилось в бухте Халонг, расположенной в Южно-Китайском море. Лайнер Wonder Sea затонул из-за неблагоприятных погодных условий. По последним данным, погибли 34 человека.