В АТОР сообщили, что россиян не было на потерпевшем крушение судне во Вьетнаме

Согласно предварительной информации, туристов из России не было на потерпевшем крушение во Вьетнаме лайнере. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации заявили, что запросили данные у крупнейших российских туроператоров и партнеров. По их информации, русские туристы на затонувшем судне Wonder Sea отсутствовали.
Представители АТОР подчеркнули, что ЧП произошло в северной части Вьетнама, куда чаще всего ездят отдыхать только местные жители.
Ранее сайт KP.RU сообщал о трагедии. Во Вьетнаме затонул круизный лайнер, на борту которого находились 48 человек. Все случилось в бухте Халонг, расположенной в Южно-Китайском море. Лайнер Wonder Sea затонул из-за неблагоприятных погодных условий. По последним данным, погибли 34 человека.