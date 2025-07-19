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В ожидании дикой жары: Синоптики уже в ближайшие дни обещают жителям Молдовы до +37 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 20 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Что же, пришло время рассказать о погодке на воскресенье, 20 июля. Рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 19 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на три градуса.

Днем будет +30 градусов, с утра солнечно, в обед нас ждет переменная облачность. Осадков не ожидается. Вечером будет до 25 градусов тепла. Отличный день для прогулок и пикников!

Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−10 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

А уже в понедельник столби ктермометра скакнет за 35-градусную отметку и так будет продолжаться до конца рабочей недели. Переживем, не такое переживали!

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