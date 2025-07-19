В Донецке 900 абонентов остались без электроснабжения

Без электроэнергии осталось 900 абонентов.
В Кировском районе Донецка произошло аварийное отключение 12 трансформаторных подстанций, в результате которого без электроснабжения остались 900 абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные Государственного предприятия «Донецкие городские электрические сети».
«В настоящее время без электроэнергии остаются жители района Абакумова и поселка Старомихайловка. Всего зафиксировано отключение 12 трансформаторных подстанций, затронуто около 900 абонентов», — уточнил Кулемзин в своем telegram-канале.
По словам городских властей, специалисты уже приступили к восстановительным работам. На месте работают аварийные бригады «Донецких городских электрических сетей».