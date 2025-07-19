В Донецке 900 абонентов остались без электроснабжения

В Кировском районе Донецка произошло аварийное отключение 12 трансформаторных подстанций, в результате которого без электроснабжения остались 900 абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные Государственного предприятия «Донецкие городские электрические сети».