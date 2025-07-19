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Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС

Инвестиции в строительство оцениваются примерно в 1,2 триллиона юаней.

Источник: Аргументы и факты

Китай приступил к строительству крупного гидроэнергетического объекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР.

Торжественная церемония старта проекта прошла утром 19 июля в городе Ньингчи. В мероприятии принял участие премьер Госсовета КНР Ли Цян, который официально объявил о начале работ.

Инвестиции в строительство оцениваются примерно в 1,2 триллиона юаней (около 167,2 миллиарда долларов). За реализацию и дальнейшую эксплуатацию объекта отвечает компания China Yajiang Group.

Ранее крупнейшей гидроэлектростанцией Китая и мира считалась ГЭС «Санься» («Три ущелья») на реке Янцзы. Ее проектная мощность составляет 22,4 миллиона киловатт, строительство завершено в 2008 году.

Также стало известно, что на реке Ангара в Восточной Сибири могут построить новую гидроэлектростанцию (ГЭС).