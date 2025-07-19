Аргентинцы в Москве показали самого смешного Шекспира

Однако мои мысли прервала музыка из второго акта балета «Лебединое озеро» Петра нашего Ильича Чайковского. Ее трагические ноты только усилили мои подозрения. Но на сцену из-за экрана, что установлен был по заднику, выплыли не лебеди в пачках, а пять человек, вид которых не вызывал сомнения в их жанровой принадлежности — клоуны, которые могут работать в помещениях, больших или малых, в цирке, на улице, на кладбище — да где угодно. И как будто не артисты они — готовые персонажи с выразительными чертами лиц, усиленных гримом. Про нелепые костюмы и говорить нечего: укороченные штанины узких брюк, не по росту старомодные костюмы, мешковатые пальто… Команда паяцев была готова к испытанию Шекспира. Фарсом, буффонадой, гротесков и даже гиньолем. Готова ли к классике в таком виде публика?