Сотрудники ГАИ Гродненской области за сутки пресекли более 650 нарушений ПДД

За прошедшие сутки на территории Гродненской области сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 655 нарушений ПДД. Так, задержаны 4 водителя в состоянии опьянения, пресечено 13 фактов управления без прав. За нарушение правил обгона к ответственности привлечены 8 водителей, за превышение скорости движения — 15, за непредоставление преимущества пешеходам — 27, за отсутствие допуска к участию в дорожном движении привлечен к административной ответственности 151 водитель.