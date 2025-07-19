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Сотрудники ГАИ Гродненской области за сутки пресекли более 650 нарушений ПДД

За прошедшие сутки на территории Гродненской области сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 655 нарушений ПДД. Так, задержаны 4 водителя в состоянии опьянения, пресечено 13 фактов управления без прав.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гродненской области за сутки пресекли более 650 нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

За прошедшие сутки на территории Гродненской области сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 655 нарушений ПДД. Так, задержаны 4 водителя в состоянии опьянения, пресечено 13 фактов управления без прав. За нарушение правил обгона к ответственности привлечены 8 водителей, за превышение скорости движения — 15, за непредоставление преимущества пешеходам — 27, за отсутствие допуска к участию в дорожном движении привлечен к административной ответственности 151 водитель.

Кроме того, за нарушение ПДД к ответственности привлечены 72 пешехода. -0-