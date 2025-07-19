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В Ростовской области задерживаются 75 поездов из-за падения дрона ВСУ

В Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского БПЛА, в результате которого задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Десятки поездов задержаны из-за происшествия.

В Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского БПЛА, в результате которого задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

«В связи с происшествием на перегоне в Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования ФПК», — сообщили в компании. Представители ФПК добавили, что специалисты работают на месте для восстановления движения и минимизации задержек.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ РЖД рассказали о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА на пути.

Ранее движение на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. Тогда были задержаны более 50 поездов и отменены пригородные электрички, а пассажирам предоставляли воду и питание. Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и возгораниях в частном секторе после атаки дронов.

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