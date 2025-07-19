Росавиация: в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт «Внуково» временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Как уточнили в ведомстве, меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
В пресс-службе аэропорта добавили, что в связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что над российскими регионами системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.