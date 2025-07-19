Ведущую Регину Тодоренко привезли на VK Fest в машине скорой помощи

Ранее Тодоренко рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в поликлинике. По словам ведущей, ее не пустили к сыну на рентген из-за беременности. Мальчик упал, и Тодоренко хотела поддержать его во время процедуры, но врач запретил ей находиться в кабинете, объяснив это опасностью облучения для будущей матери и ребенка. Несмотря на попытки телеведущей убедить врача, ей пришлось уйти. Ситуацию спасла другая врач, которая поддержала сына во время рентгена, и мальчик прошел процедуру спокойно. После этого случая звезда задумалась о курсах первой медицинской помощи и отметила важность человеческого подхода в медицине, передает Mail.ru.