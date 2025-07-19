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Захарова рассказала, что записала песню с рэпером Птахой

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова записала совместный трек с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев — прим. «ВМ»). Об этом в субботу, 19 июля, она рассказала во время пресс-конференции на фестивале VK Fest.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова записала совместный трек с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев — прим. «ВМ»). Об этом в субботу, 19 июля, она рассказала во время пресс-конференции на фестивале VK Fest.

По словам дипломата, для нее запись композиции стала неожиданным опытом. В скором времени певец уже выпустит готовую песню.

— Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демоверсия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет, — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что тексты на заказ не пишет. Она только сочиняет стихи, а другие уже делают под них музыку, передает News.ru.

Дипломат также раскрыла, о чем именно будет новая песня.

— Тот самый случай, когда лучше всего подходит «про жизнь»: мечта, судьба, любовь, — цитирует ее РИА Новости.

Некогда популярная группа «Тату» 2 июля объявила о воссоединении коллектива спустя 14 лет. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что нет никакой надобности воскрешать проект, который уже умер.

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