Народные приметы на 20 июля 2025 года: что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки

Нельзя лениться — бездействие в этот день считалось недопустимым. Не рекомендуется оставлять сено под открытым небом — даже если кажется, что дождя не будет. Избегайте затяжных споров и конфликтов — они могут «затянуть» дела и нарушить домашний уклад. Не стоит пересаживать растения или заниматься садом — велика вероятность, что труды будут напрасны. Лучше не планировать переезды, покупки или финансовые сделки — день считается нестабильным. Не пренебрегайте приметами — игнорирование знаков природы может обернуться потерями.