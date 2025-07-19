Народные приметы на 20 июля 2025 года: что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки

Какой сегодня день по народному календарю.
20 июля в народном календаре — день Авдотьи Сеногнойки. В этот день вспоминают святую Авдотью и особое внимание уделяют погоде, ведь от неё напрямую зависел успех заготовки сена. Если 20 июля выдавался дождливым, это могло испортить покос и привести к потере кормов на зиму. Отсюда и прозвище — «Сеногнойка», ведь мокрое сено начинало гнить.
День считался важным для земледельцев и скотоводов: если сено не убрано — срочно сушить и складывать, если не начат покос — обязательно приступить. С этим днём связано множество примет, особенно о погоде и труде.
Что делали на Руси в этот день.
Заканчивали покос травы — старались как можно скорее собрать сено, чтобы уберечь от дождей. Укладывали сено в стога или перевозили в сараи — под крышей оно дольше сохранялось. Наблюдали за погодой — если начинался дождь, торопились укрыть заготовленное. Проверяли состояние уже собранного сена, чтобы не допустить прения. Женщины помогали в поле или занимались сушкой трав для скота. В деревнях устраивали вечерние посиделки — делились новостями и слушали рассказы старших.
20 июля на Руси был днём кропотливого труда, особенно если погода портилась — все силы направлялись на спасение урожая сена.
Что рекомендуется делать в этот день.
Обязательно завершить покос, если он ещё продолжается. Проверить и, при необходимости, переложить сено для проветривания. Укрепить стоги, накрыть их от дождя. Заняться уборкой в хозяйственных постройках — особенно в сараях и сенниках. Следить за уровнем влажности в подвалах и кладовках. Обратить внимание на самочувствие домашних животных — считалось, что они чувствуют перемены погоды.
Даже если вы не занимаетесь сельским хозяйством, в этот день полезно заняться домашними делами и навести порядок в пространстве вокруг себя.
Чего не стоит делать 20 июля.
Нельзя лениться — бездействие в этот день считалось недопустимым. Не рекомендуется оставлять сено под открытым небом — даже если кажется, что дождя не будет. Избегайте затяжных споров и конфликтов — они могут «затянуть» дела и нарушить домашний уклад. Не стоит пересаживать растения или заниматься садом — велика вероятность, что труды будут напрасны. Лучше не планировать переезды, покупки или финансовые сделки — день считается нестабильным. Не пренебрегайте приметами — игнорирование знаков природы может обернуться потерями.
Считалось, что в день Авдотьи любое неосторожное решение, особенно в хозяйстве, может привести к убыткам.
Приметы погоды на 20 июля.
Дождь на Авдотью — сено сгниёт, зима будет тяжёлой. Если день сухой — удачный покос обеспечен, зима будет сытой. Утренняя роса — к ясной погоде. Сильный ветер — к перемене погоды и похолоданию. Жаркий день — к долгому и сухому августу. Если вечером облака «лежат» низко — к затяжному ненастью.
В народе день 20 июля воспринимался как пограничный: дальше лето начинает медленно клониться к осени, и всё, что не сделано сейчас, потом наверстать будет трудно. Поэтому к делам этого дня относились со всей серьёзностью.
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