Новые админпроцедуры в сфере лицензирования доступны на портале «Е-Паслуга»

Так, стали доступны процедуры 548.13.5.1 «Получение лицензии на осуществление деятельности, связанной с разработкой и производством бланков и документов», 548.13.5.2 «Изменение лицензии на осуществление деятельности, связанной с разработкой и производством бланков и документов», 548.14.8.1 «Получение лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам», 548.14.8.2 «Изменение лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам», 548.22.3.1 «Получение лицензии на осуществление деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями» и 548.22.3.2 «Изменение лицензии на осуществление деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями».