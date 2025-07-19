«Первый шаг к миру»: Африканский студент помогает восстанавливать Мариуполь с отрядом РПЦ

Африканский студент помогает восстанавливать Мариуполь. Видео © Telegram / Mash.
Иностранный студент по имени Еканлу Абиссое Феликс, который учится в МГИМО на дипломата, отправился в Мариуполь в составе патриаршей миссии Русской Православной Церкви. Там он участвует в волонтёрской деятельности, направленной на восстановление разрушенных домов: волонтёры занимаются ремонтом крыш и окон, чтобы успеть до наступления холодов.
«В составе патриаршей миссии РПЦ я добровольно приехал в Мариуполь, чтобы помогать восстанавливать разрушенные дома и поддерживать пострадавших от боевых действий. Как будущий дипломат, я верю, что помочь людям — это первый шаг к миру. В Африке мы очень хорошо знаем цену войнам и важность восстановления», — отметил студент.
По словам Феликса, он католик, но ему близки христианские идеи. В свободное от работы время он учится играть на гитаре и петь на русском языке.
Ранее стало известно, что жительница Китая решила поддержать российских военнослужащих, вставших на защиту жителей Донбасса. Девушка ведёт свой бизнес по пошиву одежды, поэтому решила передать бойцам партию футболок, штанов и маек.