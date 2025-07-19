«Первый шаг к миру»: Африканский студент помогает восстанавливать Мариуполь с отрядом РПЦ

«В составе патриаршей миссии РПЦ я добровольно приехал в Мариуполь, чтобы помогать восстанавливать разрушенные дома и поддерживать пострадавших от боевых действий. Как будущий дипломат, я верю, что помочь людям — это первый шаг к миру. В Африке мы очень хорошо знаем цену войнам и важность восстановления», — отметил студент.