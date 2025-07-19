Умер после 20 лет комы: в Саудовской Аравии скончался «Спящий принц»

В субботу, 19 июля, на 37-м году жизни скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд из Саудовской Аравии. Об этом пишет The Siasat Daily.
Известно, что мужчина провел в коме более двадцати лет после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получил в результате автокатастрофы во время учебы в Лондоне.
О смерти сына в социальных сетях сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.
Как отмечает издание, история «спящего принца» много лет вызывала сочувствие и внимание как в самой Саудовской Аравии, так и за ее пределами, став символом надежды и борьбы семьи за жизнь близкого человека.