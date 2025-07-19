Россиянам рассказали, как спасти двигатель машины в жаркую погоду

В жару двигатель машины может сильно пострадать, если вовремя не принять меры.
В длительную жаркую погоду на современных машинах стоит менять масло каждые 5 тысяч километров. Иначе есть риск поломки двигателя. Об этом Общественной службе новостей (ОСН) рассказал автоэксперт Евгений Балабас.
«Рабочая температура у современных двигателей с высокой отдачей может превышать 110 градусов по Цельсию, из-за чего в условиях жары моторное масло в них быстро коксуется и теряет свои рабочие свойства. Если не менять его вовремя, оно просто перестанет выполнять свою роль, а это способно привести к фатальным последствиям», — сказал Балабас в разговоре с ОСН.
По словам эксперта, для стандартных автомобилей с атмосферными или турбированными, но не высокофорсированными двигателями пересматривать установленные регламенты технического обслуживания нет необходимости. Специалист также подчеркнул, что несмотря на рекомендации некоторых дилерских центров производить замену масла через 15 тысяч километров, оптимальным считается более частый интервал — каждые 8−10 тысяч километров пробега.
Для предотвращения перегрева двигателя рекомендуется регулярно следить за показаниями приборной панели. На ней обычно отображается его текущая температура с помощью стрелочного или цифрового индикатора. Кроме того, важно обращать внимание на дополнительные признаки неисправности, такие как появление дыма из-под капота или специфический запах антифриза в салоне автомобиля. Также поможет снизить риск перегрева двигателя и включенный в машине кондиционер.
Ранее эксперты рассказали URA.RU, как еще можно спасти автомобиль в жаркую погоду. В частности, стоит парковать авто в тени или под навесом, отдавая предпочтение подземным стоянкам. В условиях жары важно менять зимнее моторное масло на более густое летнее (10W), чтобы сохранить необходимую смазку двигателя.