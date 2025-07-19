Россиянам рассказали, как спасти двигатель машины в жаркую погоду

«Рабочая температура у современных двигателей с высокой отдачей может превышать 110 градусов по Цельсию, из-за чего в условиях жары моторное масло в них быстро коксуется и теряет свои рабочие свойства. Если не менять его вовремя, оно просто перестанет выполнять свою роль, а это способно привести к фатальным последствиям», — сказал Балабас в разговоре с ОСН.