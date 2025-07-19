Российская команда с украинским игроком выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн

Ранее стало известно, что Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года. Они пройдут с 18 по 23 декабря. Первый турнир проходил в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран.