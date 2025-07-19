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Российская команда с украинским игроком выиграла чемпионат по Dota 2 и заработала $1 млн

В гранд-финале Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup) в Эр-Рияде российская команда Team Spirit одержала впечатляющую победу над саудовским коллективом Team Falcons. Матч завершился разгромным счётом 3:0, демонстрируя абсолютное превосходство российских киберспортсменов.

Источник: Life.ru

Команду составили российские игроки Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Особо стоит отметить Магомеда Халилова, получившего звание лучшего игрока турнира.

Общий призовой фонд Кубка мира достиг 3 миллионов долларов, из которых 1 миллион предназначен победителю. Третье место заняла другая российская команда Parivision — она увезёт домой 300 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года. Они пройдут с 18 по 23 декабря. Первый турнир проходил в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран.