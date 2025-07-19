Команду составили российские игроки Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Особо стоит отметить Магомеда Халилова, получившего звание лучшего игрока турнира.
Общий призовой фонд Кубка мира достиг 3 миллионов долларов, из которых 1 миллион предназначен победителю. Третье место заняла другая российская команда Parivision — она увезёт домой 300 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года. Они пройдут с 18 по 23 декабря. Первый турнир проходил в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран.