Госдума наконец взялась за «неубиваемых» вредителей

На днях Госдума наконец приняла закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, который в народе окрестили законом против борщевика Сосновского. Депутаты бились над ним несколько лет и в конце концов осилили. Цель этого документа — предотвратить распространение жутко живучего и вредоносного растения, которое уже и без того захватило огромные территории в нашей стране. Жаль только, что в законе не указаны эффективные способы борьбы с этим зеленым террористом. Поэтому «МК» поговорил с экспертами и опытными дачниками, которые поделились своими секретами.
Долгожданный закон.
Суть этого закона можно передать несколькими словами: владелец земли обязан бороться с сорными, инвазивными, то есть чужеродными, растениями, которые наносят вред экосистеме. В силу закон вступит 1 марта 2026 году, к этому времени правительство РФ должно определить, какими способами следует бороться с опасными сорняками и какое наказание ждет тех, кто будет игнорировать эту святую обязанность.
К слову сказать, многие регионы, и прежде всего Московская область уже давно приняли свои законы, направленные на борьбу с борщевиком. В частности, для владельцев земли, которые допускают борщевику разрастаться, предусмотрены серьезные штрафы. Для физических лиц — 5 ты. рублей, а в отношении юрлиц — вплоть до 1 миллиона. Правда, успехи этой борьбы пока что весьма скромные. Эксперты говорят, что именно Подмосковье лоббировало принятие федерального закона, чтобы обязать соседей засучить рукава и начать уже уничтожать зловредный сорняк. Иначе что толку, если в Московском регионе на борьбу с борщевиком тратятся сотни миллионов, а в соседних областях он растет, цветет и сеет семена по всей округе?
«Это все равно что в ступе воду толочь, мы его косим, травим гербицидами, а ветер подует, и все семена от соседей летят к нам, их и птицы заносят, и скот, и на колесах машин можно привезти, эту заразу ничем не выведешь», — жалуется в соцсетях подмосковный фермер, чьи поля граничат с Боровским районом Калужской области.
По словам мужчины, собственниками земли, где растет сорняк, являются известные зарубежные компании турецкая HAYAT, вьетнамская TH True milk и другие, которые имеют свои производства в Калужской области. Вокруг их технопарков заросли борщевика достигают 3 метров. Так что федеральный закон нужен еще и для того, чтобы заставить собственников не только сельскохозяйственной земли бороться с борщевиком, всех ответственных лиц, в том числе и дорожников, и промышленников.
«Вы посмотрите, сколько борщевика растет около Калужского шоссе в Новой Москве, а какие заросли вдоль железной дороги. Это же все потом будет и у нас, на нашей территории. Невозможно победить этого монстра в одиночку, только если мы навалимся на него всем миром», — утверждают подмосковные муниципальные чиновники.
Замах на миллионы.
Однако Московская область, которая постоянно рапортует о своих масштабных планах по ликвидации борщевика Сосновского, до сих пор не достигла никаких заметных успехов в этой борьбе. Напротив, по словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, площади, занятые этим сорняком, не только не уменьшились, а даже увеличились.
По итогам прошлого года они составили около 85 тыс. гектаров, причем 55,9 тыс. га — это частная земля. А семь лет назад, когда Московская область только начинала бороться с борщевиком, его заросли составляли 32 тыс. гектаров. Что и говорить, результаты впечатляющие — за семь лет площадь увеличилась в 2,5 раза! И это при том, что каждый год областное правительство выделяет на борьбу с сорняком порядка 200 млн. рублей. Вот уж правду говорят: замах на миллионы, а результат на копейку.
«Борщевика становится в Подмосковье с каждым годом все больше — это факт, а все потому, что никто серьезно с ним не борется. На местах обработку проводят для галочки, лишь бы муниципалитет не попал в красную зону. В основном сорняки косят, причем нередко делают это, когда уже семена созрели и на землю упали, так что на следующий год их становится еще больше», — говорит Олег Степанов, который вместе с другими активистами ведет специальную группу в соцсетях, где активные жители из разных мест Подмосковья указывают места разрастания борщевика на территории Московской области. Сами же жители потом устраивают субботники, чтобы уничтожить зеленого монстра.
Зеленый Геракл.
По словам агротехника Виктора Миронова, борщевик — очень мощное растение. Он может достигать 4 метра высоты, листья у таких гигантов доходят до метра, а диаметр зонтичного цветка — полметра. Недаром на латыни его называют Heracleum, то есть Геракл. При этом растение чрезвычайно живучее, оно быстро отрастает после срезки, а его семена могут пролежать в земле 5 и более лет, и как только появятся благоприятные условия, дадут всходы. Поэтому просто косить борщевик Сосновского не имеет никакого смысла, у него от этого только лучше развивается корневая система, а соцветие появляется буквально около самой земли, так что его можно и не заметить в высокой траве.
«Приспособляемость борщевика Сосновского, его адаптивные возможности поражают. Родом он с Северного Кавказа, но сейчас его можно обнаружить в любой точке страны, даже за Полярным кругом», — рассказывает специалист.
Как же бороться с таким монстром?
«Борьба с борщевиком Сосновского — задача не из легких. Его сок токсичен, поэтому необходимо принять меры предосторожности. Одежда должна полностью скрывать вашу кожу, лицо тоже лучше защитить от случайных брызг, особенно берегите глаза. Если у вас на участке растет одиночный куст борщевика, его стебель нужно срезать лопатой у самого корня, затем полейте на корневую шейку чем-нибудь очень крепким: раствором гербицидов, на крайний случай, уксусной эссенцией. Сверху наденьте черный пакет для мусора и завяжите пенек с пакетом резинкой», — советует дачный блогер Наталья Егоркина.
Кстати, она тоже скептически относится к механическим методам борьбы с борщевиком. По ее словам, имеет смысл только выкапывать растение целиком с корнями. Если же вы решите все-таки косить заросли борщевика, то потом это место нужно обязательно накрыть плотной светонепроницаемой тканью, потому что без солнечного света растение быстрее погибнет.
Обработка сорняков гербицидами тоже дает только временный эффект — от силы на один год. Но можно постараться вытеснить зловредный сорняк с помощью других растений. От этого способа, говорят эксперты, пользы будет намного больше.
«Советуют засеять места произрастания борщевика многолетними травами. Но сначала вам нужно скосить сорняк, затем уложите на это место геоткань, на нее насыпьте 5 сантиметров земли, лучше покупной, в которой точно не будет семян борщевика. А поверх этого можно уже сеять сильную газонную траву, но учтите, что семян должно быть много», — говорит Виктор Миронов.
Он также советует вытеснить борщевик с дачного участка с помощью топинамбура, который в народе называют «земляной грушей».
«Сначала, как и в случае с газоном, борщевик нужно скосить, а землю вспахать, а потом уже сажать топинамбур. Корни и стебли борщевика Сосновского содержат много полезных органических веществ, однако, если просто их оставить в земле, то вы превратите борщевик в удобрение для его собственных семян. А если после дискования вы посадите клубни топинамбура в большом количестве, то его всходы могут полностью “забить” борщевик. Важно то, что топинамбур является многолетним растением, поэтому эффект сохранится надолго — примерно на 5−10 лет, после чего процедуру, возможно, потребуется повторить», — говорит эксперт.
Между прочим, клубни топинамбура можно употреблять в пищу в сыром, тушеном, консервированном и даже сушеном виде. По вкусу они похожи на картофель, а еще очень богаты клетчаткой, в них много белка и минеральных веществ. В кулинарии топинамбур можно использовать в качестве гарнира, добавлять в салаты, использовать для приготовления компота или заменителя кофе, подобного цикорию.