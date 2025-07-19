Госдума наконец взялась за «неубиваемых» вредителей

По словам агротехника Виктора Миронова, борщевик — очень мощное растение. Он может достигать 4 метра высоты, листья у таких гигантов доходят до метра, а диаметр зонтичного цветка — полметра. Недаром на латыни его называют Heracleum, то есть Геракл. При этом растение чрезвычайно живучее, оно быстро отрастает после срезки, а его семена могут пролежать в земле 5 и более лет, и как только появятся благоприятные условия, дадут всходы. Поэтому просто косить борщевик Сосновского не имеет никакого смысла, у него от этого только лучше развивается корневая система, а соцветие появляется буквально около самой земли, так что его можно и не заметить в высокой траве.