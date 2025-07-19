На пару с Биланом: Интервидение раскрыло личность своего второго посла

В посте говорится, что певица из Екатеринбурга прославилась благодаря таким популярным трекам, как «Покинула чат» и «Краш». Её универсальность и умение органично сочетать поп-музыку с урбан-попом покорили сердца слушателей.
«Клава, мы уверены, что у тебя произойдёт настоящая химия с нашим конкурсом!» — говорится в публикации.
20 сентября в Москве состоится конкурс Интервидение. Россию на мероприятии представит Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, созданной Максом Фадеевым. Ожидается участие делегаций из 20 государств, включая Белоруссию, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, США и ЮАР. Первым послом конкурса был назначен певец Дима Билан.