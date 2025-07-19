Быть добрым и хорошим недостаточно. Почему в Беларуси приемных родителей приравняли к педагогам

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор ГУО «Гомельский институт развития образования» Виктор Акуленко рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», почему в Беларуси приемных родителей и родителей-воспитателей приравняли к педагогам изменениями в Кодексе об образовании.
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Виктор Акуленко подчеркнул, что теперь появилась возможность осуществлять повышение квалификации приемных родителей и родителей-воспитателей. «Казалось бы, это родители. Курсы же для родителей мы не проводим. Надо четко понимать, что это родители, которые занимаются с особыми детьми. Каждый из их подопечных имеет, к сожалению, негативный опыт. Если говорить о детских домах семейного типа, то там целые микроколлективы формируются из таких детей. То есть перед этими людьми стоят серьезнейшие педагогические задачи, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, в подавляющем большинстве функцию приемных родителей, родителей-воспитателей исполняют люди, не имеющие педагогического образования, а просто добрые, хорошие люди. В ряде случаев недостаточно быть просто добрым и хорошим человеком для решения тех проблем, которые перед ними стоят. Необходимо владеть знаниями педагогики, психологии для того, чтобы гармонизировать эти коллективы, чтобы социализировать этих детей в должной степени», — отметил он.
До введения нормы имели место противоречия. Например, этих людей трудоустраивали на работу отделы образования. Они решали педагогические задачи, и вместе с тем в кодексе четко было расписано, кто есть педагогические работники. «Приемных родителей, воспитателей домов семейного типа мы там не находили, — заметил ректор. — Мы были готовы осуществлять повышение квалификации, конечно. Но вместе с тем по уставу мы занимаемся повышением квалификации педагогических работников. Именно на эти цели нам государство выделяет средства. Положа руку на сердце, скажу, что мы все-таки повышали их квалификацию, но приходилось очень сильно исхитряться и действовать с определенной агрессией».
Сейчас эта проблема решена. «Для понимания масштаба этой проблемы: на сегодняшний день в Гомельской области функционирует 45 детских домов семейного типа и 266 приемных семей. Соответственно, в домах семейного типа работает 67 родителей-воспитателей, а в приемных семьях 284 приемных родителя, — привел он цифры. — Уже в этом учебном году мы две группы обучили и еще для двух групп планируем повышение квалификации до конца нынешнего года. То есть каждый родитель, как и все педагогические работники, не реже одного раза в три года должен повышать квалификацию. Опять же, мы учитываем специфику. Например, мы понимаем, что здесь на паузу обязанности родителей не поставишь. Поэтому стараемся обучать кустовым методом. То есть вот, например, мы приглашаем не в институт, а проводим курсы на выезде. Следующие курсы ближайшие планируются в Жлобинском районе и за ними — в Речицком. Туда подтягиваются из ближайших уголков, чтобы мама смогла прослушать лекцию, поучаствовать в практическом занятии и успеть еще сварить борщ и, возможно, помочь уроки сделать своим деткам. Вот таким образом работаем. Сейчас закон на нашей стороне, мы делаем это спокойно».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.