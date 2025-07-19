Быть добрым и хорошим недостаточно. Почему в Беларуси приемных родителей приравняли к педагогам

Сейчас эта проблема решена. «Для понимания масштаба этой проблемы: на сегодняшний день в Гомельской области функционирует 45 детских домов семейного типа и 266 приемных семей. Соответственно, в домах семейного типа работает 67 родителей-воспитателей, а в приемных семьях 284 приемных родителя, — привел он цифры. — Уже в этом учебном году мы две группы обучили и еще для двух групп планируем повышение квалификации до конца нынешнего года. То есть каждый родитель, как и все педагогические работники, не реже одного раза в три года должен повышать квалификацию. Опять же, мы учитываем специфику. Например, мы понимаем, что здесь на паузу обязанности родителей не поставишь. Поэтому стараемся обучать кустовым методом. То есть вот, например, мы приглашаем не в институт, а проводим курсы на выезде. Следующие курсы ближайшие планируются в Жлобинском районе и за ними — в Речицком. Туда подтягиваются из ближайших уголков, чтобы мама смогла прослушать лекцию, поучаствовать в практическом занятии и успеть еще сварить борщ и, возможно, помочь уроки сделать своим деткам. Вот таким образом работаем. Сейчас закон на нашей стороне, мы делаем это спокойно».-0-