Леденящая красота: Редчайшее лентикулярное облако сняли в небе над Камчаткой

Ранее в Сочи обнаружили уникальный барельеф с танцующими фигурами на дольмене. Данная композиция была выявлена благодаря современным цифровым технологиям, таким как фотограмметрия и 3D-обработка. Эти методы позволили более чётко увидеть и прояснить плохо сохранившиеся элементы барельефа.