Леденящая красота: Редчайшее лентикулярное облако сняли в небе над Камчаткой

На фотографии запечатлён феномен, известный среди метеорологов как «лентикулярное облако», которое получило своё название благодаря характерной форме, напоминающей линзу или летающую тарелку. Это чрезвычайно редкое атмосферное явление возникает при специфическом сочетании воздушных потоков и температурных условий вблизи гор и возвышенностей.
Ранее в Сочи обнаружили уникальный барельеф с танцующими фигурами на дольмене. Данная композиция была выявлена благодаря современным цифровым технологиям, таким как фотограмметрия и 3D-обработка. Эти методы позволили более чётко увидеть и прояснить плохо сохранившиеся элементы барельефа.