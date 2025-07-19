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Врачи раскрыли неожиданные причины опасности дыни и арбузов

Большое употребление дыни и арбузов может привести к диспепсическим расстройствам при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

Врачи предупредили, что употребление арбуза и дыни в некоторых случаях может нанести вред здоровью.

Большое употребление дыни и арбузов может привести к диспепсическим расстройствам при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«Клетчатка и органические кислоты, содержащиеся в дыне и арбузе, могут вызывать диспепсические расстройства при заболеваниях ЖКТ», — сказала Сластен. Ее слова приводит интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Соблюдать осторожность следует и людям с хроническими заболеваниями почек. Для организма это опасно из-за большого количества жидкости, который содержится в арбузе и дыне.

«Это опасно из-за избыточного приема жидкости в сочетании с калием, особенно в дыне. Если есть проблемы, связанные с желудком и сердцем, арбуз при избыточном употреблении может способствовать перегрузке малого круга кровообращения», — отметила врач-гастроэнтеролог.

Она добавила, что суточная норма потребления данных видов бахчевых культур для взрослого составляет 500 грамм арбуза и 300 грамм дыни. Для детей же эта норма в 2 раза меньше: 100−200 для арбуза и 100 для дыни.

Ранее врачи рассказали, что в летний период увеличивается вероятность пищевых отравлений, связанных с употреблением нарезанных арбузов. Хранить разрезанные плоды лучше всего не более суток. Поскольку при температуре от +20 велик риск развития бактериального загрязнения.