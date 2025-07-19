Азербайджан намерен подать иск против РФ из-за крушения лайнера AZAL

— Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации, — цитирует Алиева РИА Новости.