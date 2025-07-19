Азербайджан намерен подать иск против РФ из-за крушения лайнера AZAL

Власти Азербайджана активно готовят все необходимые документы для подачи иска против России из-за авиакатастрофы с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил глава страны Ильхам Алиев в рамках Шушинского медиафорума в Ханкенди.
По словам президента, российская сторона не дала никакого ответа по факту произошедшего. Генеральный прокурор Азербайджана неоднократно отправлял запросы в Следственный комитет России, однако в ответ приходила лишь формулировка «следствие продолжается».
— Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации, — цитирует Алиева РИА Новости.
Крушение летевшего из Баку в Грозный самолета рядом с Актау произошло утром 25 декабря. В результате случившегося выжили 32 человека, среди них были и двое детей. Президент Азербайджана, в свою очередь, заявил, что разбившийся под Актау борт был поврежден из-за обстрела с земли.