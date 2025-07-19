«Коммунарка» и «Спартак» получили первые пробные партии какао-бобов из Венесуэлы

Резкий рост цен, который сформировался в конце 2023 года, предприятия «Белгоспищепрома» сдерживали за счет удержания цены готовых изделий. «Мы их не повышали и работали в рамках той экономики, которая нам позволяла удержать этот галопирующий рост себестоимости, в надежде, что, наверное, через какой-то период времени, возможно, цена вернется. Но уже 2024 и 2025 годы мы работаем и видим, что цена (на сырье. — Прим. БЕЛТА) не меняется значительно. Есть определенные колебания в меньшую сторону, но это больше такой фактор биржевого влияния на эту цену. Вместе с этим видим, что цена по-прежнему остается достаточно высокой», — рассказал он, добавив, что стоимость какао-бобов выросла на фоне того, что ожидается снижение урожайности в мировом масштабе, а также роста затрат на транспортно-логистические услуги, потому что это сырье произрастает в основном на африканском континенте.