19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Коммунарка» и «Спартак» получили первые пробные партии какао-бобов из Венесуэлы. Об этом рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков в эфире «Первого информационного», сообщает БЕЛТА.
Резкое подорожание какао-бобов в мире значительно влияет на стоимость кондитерских изделий, в том числе в Беларуси, обратил внимание Олег Жидков. «Наша кондитерская отрасль импортозависима, поскольку мы используем сырье критического импорта, которое по объективным причинам, прежде всего по климатическим особенностям, мы не можем заместить в нашей стране. Поэтому мы сегодня все закупаем по импорту. Естественно, мы должны считаться с тенденциями, которые формируют эту цену в большую сторону, если хотим сохранить тот уровень производства и выпуска готовых изделий, к которому мы привыкли», — пояснил он.
Резкий рост цен, который сформировался в конце 2023 года, предприятия «Белгоспищепрома» сдерживали за счет удержания цены готовых изделий. «Мы их не повышали и работали в рамках той экономики, которая нам позволяла удержать этот галопирующий рост себестоимости, в надежде, что, наверное, через какой-то период времени, возможно, цена вернется. Но уже 2024 и 2025 годы мы работаем и видим, что цена (на сырье. — Прим. БЕЛТА) не меняется значительно. Есть определенные колебания в меньшую сторону, но это больше такой фактор биржевого влияния на эту цену. Вместе с этим видим, что цена по-прежнему остается достаточно высокой», — рассказал он, добавив, что стоимость какао-бобов выросла на фоне того, что ожидается снижение урожайности в мировом масштабе, а также роста затрат на транспортно-логистические услуги, потому что это сырье произрастает в основном на африканском континенте.
«Достаточно много специфических моментов, которые влияют на формирование цены. Во-первых, это урожайность, которую прогнозируют в общем мировом масштабе производители. Урожай какао-бобов два раза в год снимается — в мае и октябре-ноябре. По урожайности октября-ноября мы можем уже прогнозировать, какой будет цена к концу года и на начало 2026 года. Пока предпосылок к тому, что цена пойдет вниз мы не видим, поскольку ожидаемые объемы по урожаю ниже того спроса, который на общем мировом рынке существует. Поэтому я думаю, что тенденция изменения цены в меньшую сторону, если и будет происходить, то незначительно», — спрогнозировал председатель концерна.
Вместе с тем «Белгоспищепром» активно работает на других рынках в поисках новых точек импорта какао-бобов. «Это не только традиционные для нас страны Африки, но уже и страны Латинской Америки. В прошлом году делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром посещала Венесуэлу, где активно прорабатывался и проговаривался вопрос возможности поставки какао-бобов, которые произрастают у них, для нужд наших фабрик. Эта договоренность возымела силу. Мы сегодня начинаем получать пробные партии из Венесуэлы. Буквально на этой неделе мы получили и на “Коммунарку”, и на “Спартак” по 100 т какао-бобов достаточно хорошего качества. Они неплохо в виде образцов себя зарекомендовали», — подчеркнул он.
Предприятия уже на следующей неделе приступят к переработке этих какао-бобов, и уже тогда можно будет говорить о вкусовых и других свойствах полученного продукта. «При этом дружественная риторика, которая со стороны этой страны идет в наш адрес, позволит прогнозировать получение сырья на 15−20% дешевле, чем мы закупаем у африканских производителей», — отметил Олег Жидков. -0-