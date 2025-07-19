Московский «Локомотив» разгромил «Сочи» в первом туре чемпионата России

На 81-й минуте Александр Руденко вывел железнодорожников вперед. Через две минуты Дмитрий Воробьев закрепил преимущество москвичей. Окончательный счет на 87-й минуте установил Зелимхан Бакаев.
В следующем туре «Локомотив» отправится в гости к «Краснодару». Матч состоится 26 июля в 19:00 по московскому времени. «Сочи» примет на своем поле тольяттинский «Акрон», начало игры — в 20:30 мск.
В предыдущем сезоне железнодорожники с 53 очками заняли шестую строчку, отстав от чемпиона на 14 очков. «Сочи» вернулся в РПЛ, пройдя в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород». Нижегородский клуб также остался в высшем дивизионе, заменив «Химки», которые не смогли получить лицензию.
Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил первый матч РПЛ между «Динамо» и «Балтикой».