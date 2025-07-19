Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский «Локомотив» разгромил «Сочи» в первом туре чемпионата России

Александр Руденко забил первый гол «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

В стартовом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» уверенно переиграл «Сочи». Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве и закончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

На 81-й минуте Александр Руденко вывел железнодорожников вперед. Через две минуты Дмитрий Воробьев закрепил преимущество москвичей. Окончательный счет на 87-й минуте установил Зелимхан Бакаев.

В следующем туре «Локомотив» отправится в гости к «Краснодару». Матч состоится 26 июля в 19:00 по московскому времени. «Сочи» примет на своем поле тольяттинский «Акрон», начало игры — в 20:30 мск.

В предыдущем сезоне железнодорожники с 53 очками заняли шестую строчку, отстав от чемпиона на 14 очков. «Сочи» вернулся в РПЛ, пройдя в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород». Нижегородский клуб также остался в высшем дивизионе, заменив «Химки», которые не смогли получить лицензию.

Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил первый матч РПЛ между «Динамо» и «Балтикой».

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше