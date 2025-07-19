«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ

Александр Руденко вывел «Локомотив» вперёд на 81-й минуте. Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество на 83-й, а Зелимхан Бакаев установил окончательный счёт на 87-й минуте. Эта победа принесла «Локомотиву» первые три очка в текущем сезоне РПЛ.
В следующей игре железнодорожники встретятся с «Краснодаром» 26 июля, тогда как «Сочи» сыграет с «Акроном».
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в стартовом матче нового сезона РПЛ. Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1.
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