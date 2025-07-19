Известный отец, работа с Винер и Большой театр: кто такая балерина Мария Шувалова

В 9 лет она поступила на подготовительные курсы при Московской государственной академии хореографии, а через два года — в само учебное заведение. В академии Шувалова училась восемь лет. После ее окончания в 2017 году она была принята в труппу Большого театра, где постепенно поднималась по карьерной лестнице.