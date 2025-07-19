Известный отец, работа с Винер и Большой театр: кто такая балерина Мария Шувалова

Почему критикуют балерину Марию Шувалову.
Мария Шувалова — балерина Большого театра, к которой в июле 2025 года приковано внимание общественности. После назначения на главную партию в балете «Анюта» артистку обвинили в том, что она получила роль благодаря влиятельному отцу — Игорю Шувалову. Но кто такая Мария Шувалова на самом деле? Подробности в материале URA.RU.
Почему вокруг Марии Шуваловой разгорелся скандал.
Мария Шувалова оказалась в центре скандалаФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.
Повышенное внимание к Марии Шуваловой началось после того, как 27-летняя дочь бывшего вице-премьера Игоря Шувалова неожиданно получила главную партию в балете «Анюта» на сцене Большого театра. После премьеры артистку резко раскритиковали: зрители обвинили ее в слабой технике и предположили, что роль ей досталась по блату. В ответ Шувалова заявила, что стала мишенью спланированной травли, а быть дочерью влиятельного человека — это не преимущество, а испытание.
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Кто такая Мария Шувалова.
Мария Игоревна Шувалова (ныне Багирова) — балерина, родившаяся в 1998 году в Москве в семье государственного деятеля Игоря Шувалова. С раннего детства отличалась активностью. В три с половиной года на нее обратила внимание тренер Ирина Винер, которая и пригласила девочку заниматься гимнастикой. Однако увлечение не стало страстью — Мария мечтала о балете.
В 9 лет она поступила на подготовительные курсы при Московской государственной академии хореографии, а через два года — в само учебное заведение. В академии Шувалова училась восемь лет. После ее окончания в 2017 году она была принята в труппу Большого театра, где постепенно поднималась по карьерной лестнице.
Как Мария Шувалова попала в Большой театр.
В марте 2025 года она дебютировала как солистка в Большом театреФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.
После окончания МГАХ в 2017 году Мария начала карьеру в кордебалете Большого театра. В марте 2025 года она дебютировала как солистка — ей поручили главную партию Анюты в одноименном балете. Ранее эту роль исполняла легендарная Екатерина Максимова.
Мария признавалась, что к роли готовилась всего шесть недель. Руководитель балетной труппы Махар Вазиев лично предложил ей выучить партию. Премьера стала для балерины серьезным испытанием, ведь, по ее словам, роль требовала постоянного пребывания на сцене, технической выносливости и эмоциональной глубины.
Что писали о Шуваловой в Сети.
После выступления балерию подвергли резкой критике. В соцсетях начали распространяться видео, на которых Шувалова, по мнению зрителей, «не танцует, а ходит по сцене». Музыкантам якобы приходилось замедлять темп, чтобы успеть под ее движения. В Сети тут же возникли обвинения в протекции — публика предположила, что Мария получила главную партию не благодаря таланту, а из-за статуса отца.
Шувалову критикуют за фигуру, которая не подходит для балетаФото: Шувалова личный ТГ-канал.
Шувалова ответила, что быть дочерью известного человека — это скорее испытание, чем привилегия: «О тебе сразу составляют предвзятое мнение. Все, что я могу — доказывать, что я — это я. Это закаляет характер».
Балерина также назвала волну критики «спланированной кампанией» с участием иноагентов и блогеров, зарабатывающих на хейте. Николай Цискаридзе, который лично привел Марию в хореографическое училище, встал на ее защиту. По его словам, Шувалова талантлива, но выбранная для нее партия была ошибочной: «Она не подходит по габаритам и артистической природе. Это просчет руководства театра, а не ее вина».
Какое отношение имеет Игорь Шувалов к балету.
Отец балерины, Игорь Шувалов — бывший зампред правительства, а ныне глава ВЭБ.РФ. Его связь с миром балета не ограничивается ролью родителя. С начала 2000-х он входил в попечительский совет Большого театра, откуда был выведен в 2018 году после реформ.
Игорь Шувалов — бывший зампред правительства, а ныне глава ВЭБ. РФФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
В 2025 году он вновь оказался в центре культурной сферы: его избрали председателем попечительского совета МГАХ — того самого учебного заведения, где училась Мария. Среди целей совета — улучшение качества преподавания, реконструкция здания академии и повышение ее международного имиджа.
«Сегодня мы увидели на сцене первый выпуск, подготовленный под руководством Светланы Захаровой. Уверен, они составят основу труппы Большого и других театров», — сказал Шувалов на выпускном концерте академии.