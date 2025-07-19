Родителей, собиравшихся принести в жертву 5-летнего ребенка, будут судить

В Испании будут судить супругов из Франции, которые намеревались принести собственного пятилетнего ребенка в жертву в Марокко. Об этом сообщает издание Morocco World News.
«Полиция арестовала мужа и жену — преподавателей музыки в декабре 2023-го года в испанском городе Альхесирас, когда они хотели сесть на паром до марокканского Танжера… Паре предъявили обвинения в преступном сговоре», — говорится в публикации.
По данным издания, родители планировали принести своего ребенка в жертву из-за того, что считают его одержимым.
Правозащитники подсудимых настаивают на их невиновности. При этом у супругов отмечается странное поведение, которое «представляет угрозу их ребенку и его моральному благополучию», пишет издание.