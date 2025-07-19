Второго медведя на охоте добыли в Борисовском охотничьем хозяйстве

Как сообщалось, недавно открылся первый за долгое время сезон охоты на медведя, и БООР проводило розыгрыш такого права в угодьях РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов». Розыгрыш привлек внимание, и в итоге в первой охоте приняли участие шесть человек (из семи победителей), но она не завершилась добычей.