19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второго медведя на охоте добыли в Борисовском охотничьем хозяйстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БООР.
Очередная охота на медведя состоялась минувшей ночью. Она проходила с вышки на пшеничном поле. Участник розыгрыша на право охоты от 15 июля из Минска добыл своего первого трофейного бурого медведя.
В БООР напомнили, что в соответствии с указом № 420 от 18 ноября 2024 года медведь и рысь добавлены в перечень нормируемых охотничьих животных. Охота на них разрешена в особом режиме для контролируемого регулирования численности.
Сезон охоты на медведя продолжается с 1 июля по 31 декабря.
Поскольку данный вид охоты является новым на территории Беларуси, а также наиболее опасным, введены дополнительные требования, выполнение которых обязательны для участия в охоте на медведя.
Как сообщалось, недавно открылся первый за долгое время сезон охоты на медведя, и БООР проводило розыгрыш такого права в угодьях РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов». Розыгрыш привлек внимание, и в итоге в первой охоте приняли участие шесть человек (из семи победителей), но она не завершилась добычей.
15 июля состоялся второй розыгрыш. Посредством программы были определены кандидаты на участие в охоте. Удача улыбнулась охотнику из Брестской области. Ему достался первый трофей медведя.
В БООР отметили, что в 2025 году для изъятия запланировано около 20 особей медведя. -0-