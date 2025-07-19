В работе Telegrama замечены массовые сбои

Пользователи жалуются на работу приложения.
Сразу в нескольких регионах России зафиксирован сбой в работе Telegram. Об этом сообщает сервис Downdetector.
«Жалоб — много (час: 68, сутки: 1248). Проблемы с доступом: 2 минуты назад», — говорится на сайте сервиса.
Сбой наблюдается в Нижегородской, Свердловской и Калиниградской областях, а также на территории Германии и Беларуси. Болье всего пользователи жалуются на неисправную работу приложения. Также фиксируются проблемы с отправкой оповещений, сбой сайта и личного кабинета.