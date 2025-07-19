В работе Telegrama замечены массовые сбои

Сбой наблюдается в Нижегородской, Свердловской и Калиниградской областях, а также на территории Германии и Беларуси. Болье всего пользователи жалуются на неисправную работу приложения. Также фиксируются проблемы с отправкой оповещений, сбой сайта и личного кабинета.