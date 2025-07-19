Что означает слово «кинн» и когда уместно его использовать

Молодежь часто использует сленговые слова, которые могут быть не всегда понятны обывателю. Одним из таких является «кинн». Что оно означает и когда используется — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «кинн».
Кинн — ассоциирование себя с определенным персонажем из вымышленного мира, с которым человек чувствует внутреннюю связь, а также сходство характеров, черт или жизненного опыта. Когда говорят «киннить», подразумевают как раз процесс такого ассоциирования.
В более широком смысле «кинн» — «родственник» или «близкий» (от английского «kin»). Однако в контексте сленга термин обычно используется для обозначения именно этого процесса идентификации с персонажем.
«Кинн» — это не просто выбор любимого персонажа, а именно осознанное стремление к отождествлению себя с ним, поиск сходства и даже подражание его чертам и поведению.
Когда уместно использовать.
На данный момент слово «кинн» молодежь часто использует именно в разговорном стиле речи, в официально-деловом его употреблять не рекомендуется.
Примеры употребления.
«Я кинню Наруто, потому что он такой же одинокий и целеустремленный, как я»; «Этот блогер киннит всех персонажей из “Гарри Поттера”, это уже слишком»; «Моя подруга киннит все, что только видит».