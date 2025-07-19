Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности

Причины введения режима и сроки его действия пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Причины введения режима и сроки его действия пока не раскрываются. Жителям области советуют сохранять бдительность и придерживаться рекомендаций официальных служб.

Тем временем также стало известно, что на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. В МЧС России сообщили о возможной угрозе падения беспилотников и посоветовали гражданам отойти от окон и укрываться в помещениях без остекления.