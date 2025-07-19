В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
Причины введения режима и сроки его действия пока не раскрываются. Жителям области советуют сохранять бдительность и придерживаться рекомендаций официальных служб.
Тем временем также стало известно, что на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. В МЧС России сообщили о возможной угрозе падения беспилотников и посоветовали гражданам отойти от окон и укрываться в помещениях без остекления.