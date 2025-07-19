Умер «спящий принц» Аль-Валид, 20 лет пробывший в коме

19 июля в возрасте 36 лет умер принц из Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, известный как «спящий принц». Об этом сообщает The Siasat Daily.
Больше 20 лет назад принц попал в страшную аварию в Лондоне, где он учился в кадетском корпусе. После тяжелой травмы головы Аль-Валид так и не пришел в себя. 20 лет он провёл в коме в клинике Эр-Рияда.
О трагическом уходе сына сообщил в соцсетях его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.
СМИ писали, что врачи предупреждали семью о безнадежности состояния принца. Однако отец настоял, чтобы сына не отключали от аппаратов жизнеобеспечения. Халед ибн Таляль считал, что если бы Бог хотел забрать Аль-Валида, он бы сделал это в момент аварии.
Ранее 22-летний принц Люксембурга Фредерик умер от редкой генетической болезни.