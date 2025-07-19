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Умер «спящий принц» Аль-Валид, 20 лет пробывший в коме

19 июля в возрасте 36 лет умер принц из Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, известный как «спящий принц».

19 июля в возрасте 36 лет умер принц из Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, известный как «спящий принц». Об этом сообщает The Siasat Daily.

Больше 20 лет назад принц попал в страшную аварию в Лондоне, где он учился в кадетском корпусе. После тяжелой травмы головы Аль-Валид так и не пришел в себя. 20 лет он провёл в коме в клинике Эр-Рияда.

О трагическом уходе сына сообщил в соцсетях его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

СМИ писали, что врачи предупреждали семью о безнадежности состояния принца. Однако отец настоял, чтобы сына не отключали от аппаратов жизнеобеспечения. Халед ибн Таляль считал, что если бы Бог хотел забрать Аль-Валида, он бы сделал это в момент аварии.

Ранее 22-летний принц Люксембурга Фредерик умер от редкой генетической болезни.