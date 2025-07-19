«Спящий принц» Саудовской Аравии умер спустя 20 лет комы

В возрасте 36 лет в Саудовской Аравии скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз в своем личном блоге в социальной сети.
Во время учебы в Лондоне член королевской семьи получил тяжелую черепно-мозговую травму в автокатастрофе. На тот момент ему было всего лишь 16 лет.
Так, он пролежал в коме порядка 20 лет. Врачи несколько раз советовали семейству прекратить поддержание жизни принца, так как шансы на восстановление полностью отсутствовали.
Однако отец все равно отказывался прервать жизнь своего сына.
14 июля индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур скончался во время игры в поло в Великобритании, проглотив пчелу. 53-летний Капур мгновенно потерял сознание из-за яда пчелы, которая его ужалила.