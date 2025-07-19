Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Клава Кока стала еще одним послом «Интервидения»

Заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса.

Источник: Аргументы и факты

Популярная исполнительная Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса.

В июне стало известно, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса.

«Представляем вам еще одного посла “Интервидения 25”… Известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025-м году. Конкурс состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию будет представлять певец Shaman.

Ранее сообщалось, что Клава Кока написала песню для нового мультика про своего отца. 8 мая выходит в прокат новый мультфильм про «Мальчика-дельфина 2».