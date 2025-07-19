«Спартак» победил «Динамо» в матче с четырьмя незасчитанными голами

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в стартовом матче нового сезона Российской Премьер-лиги. Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1. В первом тайме голом отличился Брайан Хиль (12-я минута) из «Балтики», а ничью хозяевам принёс Хуас Хосе Касерес, забивший на 48-й минуте. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера московского «Динамо». «Балтика», в свою очередь, вернулась в РПЛ после победы в Первой лиге.