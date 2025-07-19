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«Спартак» победил «Динамо» в матче с четырьмя незасчитанными голами

Московский «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на «Лукойл-Арене». Единственный гол в матче на 37-й минуте забил Маркиньос.

Источник: Life.ru

На 53-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Маркиньос, который пополнил ряды «Спартака» в августе 2024 года, отметился своим первым голом в РПЛ в составе красно-белых. Ранее бразильский нападающий дважды забивал в матчах Кубка России.

Судейская бригада во главе с Василием Казарцевым четыре раза отменяла взятие ворот игроками «Спартака». В первом тайме были отменены голы Кристофера Мартинса и Маркиньоса из-за офсайда, а мяч Руслана Литвинова не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме из-за офсайда был отменён гол Антона Заболотного.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а махачкалинцы финишировали 11-ми. В следующем туре, 26 июля, «Спартак» примет калининградскую «Балтику», а «Динамо» 27 июля сыграет в гостях с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в стартовом матче нового сезона Российской Премьер-лиги. Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1. В первом тайме голом отличился Брайан Хиль (12-я минута) из «Балтики», а ничью хозяевам принёс Хуас Хосе Касерес, забивший на 48-й минуте. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера московского «Динамо». «Балтика», в свою очередь, вернулась в РПЛ после победы в Первой лиге.