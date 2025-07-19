Захарова рассказала, о чем будет ее совместная песня с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что совместная с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) песня будет посвящена жизни, мечтам, судьбе и любви. Об этом она заявила в комментарии РИА Новости.
«Лучше всего подходит “про жизнь”: мечта, судьба, любовь», — сказала Захарова.
По ее словам, идея трека родилась полгода назад, когда музыкант впервые с ней связался.
Дипломат отметила, что спустя две недели после их общения была готова демоверсия композиции.
Выступая на VK Fest, Захарова назвала эту историю «удивительной» и призналась, что не ожидала подобного сотрудничества, учитывая разницу в их творческих мира.
Ранее официальный представитель МИД РФ уточняла, что не пишет тексты песен на заказ. По ее словам, она создает стихи, которые затем становятся основой для музыки и песен, над которыми работают исполнители.